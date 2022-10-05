7 أطعمة ينصح الخبراء بتناولها يوميًا.. لتنظيف الكبد من الفضلات والسموم

كيف يمكنني التخلص من سموم الكبد بشكل طبيعي: نظامك الغذائي ونمط حياتك يؤثران على صحة الكبد. إذا كنت تأكل الكثير من الكحول أو الوجبات السريعة ، فهناك احتمال أن يتأثر عمل الكبد ببطء. إذا كنت تعاني من مشاكل متعلقة بالمعدة بشكل منتظم ، فقد يكون ذلك نتيجة تراكم الفضلات في معدتك. يمكن أن تكون نصائح خبيرة التغذية Nitika Tanwar في Ace مفيدة جدًا لك.



يقول الخبراء أن الخضار الورقية معروفة بخصائصها المنظفة لأنها تحتوي على الكلوروفيل. الذي يعمل على امتصاص السموم من مجرى الدم . هذه الخضار خفيفة أيضًا على المعدة. بسبب عدم وجود مشكلة في هضمه. في هذه الحالة يمكنك تضمين هذه الأطعمة وفقا لما نشرة موقع هيلثي .

الحمضيات

تحتوي معظم الفواكه على فيتامين سي وهو مفيد للتخلص من السموم. يحتوي العنب والبرتقال والليمون على مضادات الأكسدة التي تحمي الكبد عن طريق تقليل الالتهاب . يحتوي التوت مثل العنب البري والتوت البري على الأنثوسيانين الذي يعمل كمضادات للأكسدة.

ثوم



الثوم غني بالخصائص المضادة للبكتيريا . ويعمل على التخلص من السموم من الجسم. يحتوي الثوم أيضًا على السيلينيوم الذي ينشط الإنزيمات التي تزيل سموم الكبد.

الخضروات الصليبية

الألياف ضرورية للحفاظ على نظافة جسمك بالكامل. في مثل هذه الحالة ، تكون الخضروات الصليبية غنية بالألياف التي تساعد في طرد السموم والمواد المسرطنة من الجسم. في مثل هذه الحالة ، يمكنك تضمين الخضروات مثل الملفوف والبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل في نظامك الغذائي. يؤدي هذا إلى تنشيط إنزيم التطهير.

زيت الزيتون



يقول الخبراء أن الدراسات أظهرت أن زيت الزيتون يعزز الخصائص المضادة للأكسدة للإنزيمات. لذلك من الأفضل تناول زيت الزيتون بدلاً من استخدام أنواع أخرى من الزيوت . كما أنه يقضي على مشكلة الكبد الدهني.

كُركُم

الكركمين الموجود في الكركم يصلح خلايا الكبد ويزيل السموم. كما أنه يحمي من تلف الكبد وإنتاج الصفراء.

المكسرات

المكسرات وخاصة الجوز غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والجلوتاثيون ، مما يساعد على تطهير الكبد بشكل طبيعي وتحسين مستويات إنزيمات الكبد.