حلاوة مولد النبي.. طريقة عمل النوجا اللذيذة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل النوجا اللذيذة بمناسبة اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي.



المكونات طريقة عمل النوجا اللذيذة



كوب ونصف من السكر الأبيض

ربع كوب من الماء

ربع كوب من عسل الجلوكوز

2 بياض بيض

ربع ملعقة صغيرة من الملح

رشة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من الفول السودانى

ربع كوب من الفستق



الطريقة لعمل النوجا



نضرب بياض البيض مع رشة صغيرة من الفانيليا ورشة صغيرة من الملح ونضربهم جيدا حتى تتضاعف الكمية ونتركها جانبا حتى يتم تحضير الشربات

نضع حلة على النار ونضيف اليها كوب ونصف من السكر مع إضافة ربع كوب من الماء وربع كوب من عسل الجلوكوز ونمزجهم جيدا ونتركهم على نار متوسطة

عندما يبدأ فى الغليان ودرجة الحرارة تصل الى 150 يتم رفعه من على النار ونبدأ بصب خليط الشربات بالتدريج على بياض البيض المخفوق ونقوم بإستمرار الضرب حتى تنخفض درجة حرارة خليط السكر مع البياض

بعد الحصول على قوام كريمى متماسك يمزج معهم نصف كوب من الفول السودانى ونمزجهم جيدا

نحضر ورق زبدة مدهونة جيدا بالزبدة ويرش على سطحها بالفستق ثم نصب خليط النوجا علي ورق الزبدة ونقوم بفردها ونساويها على شكل مربع عن طريق النشابة حتى تحصلى على شكل منسق

ثم توضع فى الثلاجة حتى نحصل على قوام متماسك أفضل

بعد ذلك نقوم بتقطيعها مربعات أو على حسب الحجم الذى تحبيه