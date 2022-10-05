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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

السر في عدد أرجله.. ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي |شاهد

السر في عدد أرجله..ضفدع
السر في عدد أرجله..ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي 

في واقعة غريبة من نوعها، أعلن رجل تايلاندي أن ضفدعًا وجده أمام منزله تسبب له في جني ثروة ضخمة منبهًا بأن السر في عدد أرجل الضفدع. 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن سومبون تواكروال البالغ من العمر 50 عامًا أقر بأن الضفدع يمثل حظه السعيد في الدنيا. 

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وأوضح التايلاندي الذي يعيش في منطقة موينج بمقاطعة فاياو شمال تايلاند أنه منذ ظهور الضفدع أمام منزله منذ عام بدأ يجني أموالا كثيرا من خلال لعبه القمار. 

وأشار التايلاندي إلى أنه يستخدم الرقم 6 في المراهنة، وهو نفس عدد الأرجل التي  يمتلكها ضفدعه صاحب الحظ في حياته، والذي يتغير لونه بين الأخضر والذهبي. 

 السر في عدد أرجله..ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي 

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية، لفت الرجل التايلاندي إلى أن الضفدع كان صاحب شخصية هادئة ومن السهل الإمساك به، وحاليًا خصّص له مسبحاً ليتحرك بحرية.

 السر في عدد أرجله.. ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي 

وفي وقت سابق، انتشر بين موطني محافظة نونج خاي، شمال شرق تايلاند أن دجاجة بـ 4  أرجل تجلب الحظ السعيد لأي شخص يضع أعينه عليها.

 السر في عدد أرجله..ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي 

ضفدع غريب من نوعه

وعثر علماء أستراليون في وقت سابق على ضفدع غريب من نوعه في ثاني أكبر جزر العالم مساحة والمعروفة بأدغال غينيا الجديدة الواقعة شمال أستراليا. 

ووفقا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية، عثر علماء ولاية كوينزلاند الأسترالية على ضفدع بلون الشكولاتة في أستراليا منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

وأوضح باحثون  جامعة جريفيث في كوينزلاند، أن الضفدع تمكن من العيش لفترة طويلة سرًا؛ لأن الغابات الاستوائية المطيرة التي يعيش فيها لا يمكن  الدخول إليها بسهولة. 

وأطلق العلماء على هذا النوع الفريد من الضفادع اسم «ضفدع الشكولاتة» بمجرد اكتشافه، واسم باللاتيني: « Litoria mira» ويعني: الدهشة أو الغرابة؛ لأن العلماء صُدموا جدًا عندما اكتشفوها.

ونبه الدكتور بول أوليفر الذي شارك في تأليف بحث عن الضفدع  في المجلة الأسترالية لعلم الحيوان: «أقرب نوع شبيهه ليتوريا ميرا المعروف هو ضفدع الشجرة الخضراء الأسترالية، باستثناء أن أحدهما عادة ما يكون أخضر، في حين أن النوع الجديد عادة ما يكون له لون شوكولاتة جميل». 

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