مع دخول الخريف.. أطعمة صحية تساعد على تقوية المناعة.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة منه الحريري، اسستشاري التغذية العلاجية، عن أطعمة مهمة في فصل الخريف لتقوية المناعة والمحافظة على الصحة، قائلة: إن الجهاز المناعي هو الذى يحمينا من أى فيروسات خارجية.

وأضافت “الحريري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أنه من أجل تقوية الجهاز المناعي نحتاج إلى تناول الأطعمة الصحية، مثل: تناول الطعام عالي البروتين، والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة مثل الأكلات السريعة، واستبدالها بالزيوت الصحية مثل زيت الذرة وزيت الزيتون.

وتابعت أنه يجب تناول الفاكهة والتركيز على الأطعمة الغنية بفيتامين دال، مثل: الأسماك والبيض والألبان والزبدة، إلى جانب الأطعمة التي تحتوي على الزنك، مثل: المكسرات والشوفان واللحوم والبيض، إلى جانب تناول الجوافة والليمون والبرتقال.