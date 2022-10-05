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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملحمة مصرية.. أهالي قرية بالمنوفية يجمعون135 ألف جنيه لإنقاذ حياة طفل.. صور

الطفل يوسف أثناء
الطفل يوسف أثناء تحضيره لإجراء العملية

في ملحمة حب ليست جديدة علي المجتمع المصري، تمكن أهالي قرية ميت خاقان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية من جمع  135 الف جنيه من أجل أحد أطفال القرية لإجراء عملية قلب مفتوح.

وقام الطفل بإجراء العملية بعد تدهور حالته وتم احتجازه في العناية المركزة تحت الملاحظة  بمرافقة عدد من أهالي القرية لوالدة الطفل.

يوسف طفل 9 سنوات يعاني من عيب خلقي في القلب ويحتاج الي عملية قلب مفتوح حيث يعاني من خرج أحادي للبطين الأيمن مع وجود ثقوب كبيرة في القلب ويحتاج إصلاح كلي لغلق الثقوب ورفع التخريم وفقا تقرير طبي لأحد أطباء القلب.

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وتكاتف الجميع من أبناء القرية للمساعدة في جمع مبلغ العملية حيث أن والدته وأسرته لا يمتلكون هذا المبلغ وتكلفة العملية تقترب من 140 الف جنيه.

 أطلق الأهالي عدد من الحملات علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل التبرع لحالة الطفل يوسف.

وتكفل عدد من الشباب بقرية ميت خاقان في المنوفية بالعلاج والأشعة المطلوبة ومصروفات  بين 4 آلاف الي 10 الاف جنيه الي جانب التكفل بعلاج الطفل كاملا عقب إجراء العملية.

وتمكن الأهالي من جمع مبلغ العملية الي جانب 3 الاف جنية زيادة عن المبلغ المطلوب لإعانة والدة الطفل خلال إقامتها بالمستشفي طوال فترة العملية حيث أن الطفل سيقضي اسبوعين داخل المستشفي.

وأعلن شباب القرية أن متطوعين بسيارتهم لمرافقة والدة الطفل يوم إجراء العملية، فيما وجه القائمين علي جمع الأموال الشكر الي جميع أهالي القرية من جمع المبلغ المطلوب لمساعدة الطفل.

الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
الطفل يوسف ابن ميت خاقان
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