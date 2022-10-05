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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. نيللي كريم تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام .

وظهرت نيللي كريم بإطلالة ناعمة بالكاجوال، مما حاز على إعجاب متابعيها .

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وقبل عدة أشهر تحدثت نيللي كريم، عن علاقتها بزوجها الثاني هشام عاشور  مع مايا دياب، خلال برنامج تليفزيوني، وقالت إنها وزوجها يفضلان النوم على الكنبة، وبعض الوقت يدخلان غرفة نومهما، لكنها تفضل أن تبقى معه.

وخلال استضافتها في برنامج "بصراحة مع" المذاع عبر قناة MBC1، قالت نيللي كريم: "إحنا الاثنين بنحب ننام على الكنبة، وساعات بندخل أوضة النوم، لكن أنا أفضل نبقى مع بعض.

وحول فكرتها، قالت نيللي كريم، انها فكرة جيدة حيث إن الأفلام القديمة كان بها غرفة لكل زوج، فهو موضوع صحي، لكن الآن لا يوجد عندنا غرف كثيرة مثل السابق.

 

 

 

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