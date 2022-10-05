في واقعة مأساوية من نوعها، شهد زوجان بريطانيان نهاية مأساوية بينما كان يبحثان عن بذور نادرة في جنوب أفريقيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن عالما النبات رود سوندرز، 74 عاما، وزوجته راشيل، 63 عاما، قضي ستة أشهر في البحث عن بذور نادرة في الجبال البرية والغابات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بينما يمارس الزوجين عملهما خطفتهما عصابة وضربتهما حتي الموت، ثم وضعتهما في أكياس نومهما، وألقائهما في نهر تنتشر فيه التماسيح في فبراير 2018.

وخلال هذه الأيام استمعت المحكمة إلى التفاصيل المروعة التي أدت إلى وفاة الزوجين البريطانين، وكان منها اكتشاف الصيادون الجثتين المتحللتين للزوجين في وقت لاحق بعد أيام من قتلها.

واستغرق اكتشاف هوية صحابي الجثتان شهورا حتى تقوم الشرطة باختبار الحمض النووي وتحديد أنهما يعودان للسائحين البريطانين.

كان يبحثان عن بذور نادرة..نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين في جنوب أفريقيا

كيف اكتشفت جثة العالمين البريطانين؟

وأدت عملية البحث عن علماء النبات المفقودين على نطاق واسع إلى اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم، ثلاثة منهم متهمون بالقتل والخطف والسرقة للزوجين.

ونفى سيف الدين أسلم، 39 عاما، وزوجته فاطمة باتيل، 28 عاما، بالإضافة إلى نفي ضيفهم في ذلك الوقت، موسى أحمد، 35 عاما، تهم الاختطاف والقتل والسرقة في محكمة ديربان العليا.

وتم العثور على مشتبه به رابع قد أحضر هواتف محمولة تخص سوندرز، ولم يكن متورطا في الخطف والقتل، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

كان يبحثان عن بذور نادرة..نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين في جنوب أفريقيا

واستمعت المحكمة إلى أن المدعى عليهم سحبوا 37 ألف جنيه إسترليني من أجهزة صراف آلي مختلفة بعد اختطاف الزوج عالم النبات.

وكان الثنائي عالما النبات يصنعان فيلما وثائقيا مع بي بي سي وقت وفاتهما في نهر التماسيح حيث تنتشر الحيوانات القاتلة.