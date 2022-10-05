عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كان يبحثان عن بذور نادرة.. نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين في جنوب أفريقيا

كان يبحثان عن بذور
كان يبحثان عن بذور نادرة..نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين

في واقعة مأساوية من نوعها، شهد زوجان بريطانيان نهاية مأساوية بينما كان يبحثان عن بذور نادرة في جنوب أفريقيا.

  

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، فإن عالما النبات رود سوندرز، 74 عاما، وزوجته راشيل، 63 عاما، قضي ستة أشهر في البحث عن بذور نادرة في الجبال البرية والغابات.

كتب كلمة غلط.. مدرس يتسبب في نهاية طالب هندي بطريقة مأساوية| تفاصيل

شاهد.. أغرب واقعة سقوط لطائرة مروحية في المكسيك

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بينما يمارس الزوجين عملهما خطفتهما عصابة وضربتهما حتي الموت، ثم وضعتهما في أكياس نومهما، وألقائهما في نهر تنتشر فيه التماسيح في فبراير 2018.

وخلال هذه الأيام استمعت المحكمة إلى التفاصيل المروعة التي أدت إلى وفاة الزوجين البريطانين، وكان منها اكتشاف الصيادون الجثتين المتحللتين للزوجين في وقت لاحق بعد أيام من قتلها.

واستغرق اكتشاف هوية صحابي الجثتان شهورا حتى تقوم الشرطة باختبار الحمض النووي وتحديد أنهما يعودان للسائحين البريطانين.

كان يبحثان عن بذور نادرة..نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين في جنوب أفريقيا 

كيف اكتشفت جثة العالمين البريطانين؟ 

وأدت عملية البحث عن علماء النبات المفقودين على نطاق واسع إلى اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم، ثلاثة منهم متهمون بالقتل والخطف والسرقة للزوجين.

ونفى سيف الدين أسلم، 39 عاما، وزوجته فاطمة باتيل، 28 عاما، بالإضافة إلى نفي ضيفهم في ذلك الوقت، موسى أحمد، 35 عاما، تهم الاختطاف والقتل والسرقة في محكمة ديربان العليا.

وتم العثور على مشتبه به رابع قد أحضر هواتف محمولة تخص سوندرز، ولم يكن متورطا في الخطف والقتل، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

كان يبحثان عن بذور نادرة..نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين في جنوب أفريقيا 

واستمعت المحكمة إلى أن المدعى عليهم سحبوا 37 ألف جنيه إسترليني من أجهزة صراف آلي مختلفة بعد اختطاف الزوج عالم النبات.

وكان الثنائي عالما النبات يصنعان فيلما وثائقيا مع بي بي سي وقت وفاتهما في نهر التماسيح حيث تنتشر الحيوانات القاتلة.

كان يبحثان عن بذور نادرة..نهاية مأساوية لزوجين بريطانيين في جنوب أفريقيا 

 

نهاية ماساوية بذور نادرة جنوب افريقيا الحمض النووي الديلي ستار الصحيفة البريطانية عصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على 6 قوانين باتفاقيات التزام بترولية

الغانم: الكويت شاركت كتفا بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة النصر

لهذا السبب.. القومي للكبد بالمنوفية: إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء خطوة عظيمة

وسط انتصارات أوكرانية.. تصريحات متضاربة من كييف وموسكو بشأن المناطق المنضمة لروسيا

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

مش بتعرف تدخل الحمام.. صاحبة أطول أظافر في العالم تتحدث عن معاناتها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

بعد تصريح العرسان بقوا كتير.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

مميتة .. تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب هذه العادة

مجوهرات لافتة.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال | شاهد

فيديو

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ