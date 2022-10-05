رئيس الوزراء: إجمالي المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي من 400 إلى 500 شخص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الإعلان عن موعد المؤتمر الاقتصادي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من يوم 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن البداية كانت تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر بمشاركة جميع المتخصصين والخبراء بالتوازي، مع الحوار الوطني، ومن المقرر أن ينتهي بعدد من الحوافز الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على شرح التحديات التي تواجه مصر اقتصاديا.

وأوضح أن الموتمر سيكون للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة في الفترة المقبلة لزيادة التنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن من ضمن المشاركين خبراء اقتصاد وأحزاب ووزراء.

وذكر أنهم حددوا ٢١ جهة محلية ودولية للمشاركة في المؤتمر، منوها إلى أن من بينهم رؤساء الجامعات واللجان في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو الشركات المعنية بالاقتصاد، والسفراء، والاتحادات الصناعية، ومتوقع أن يشارك من 400 إلى 500 شخص.