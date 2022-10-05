عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: إجمالي المشاركين بالمؤتمر الاقتصادي من 400 إلى 500 شخص

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الإعلان عن موعد المؤتمر الاقتصادي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من يوم 23 إلى 25  أكتوبر الجاري.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن البداية كانت تكليف الرئيس السيسي للحكومة بعقد مؤتمر بمشاركة جميع المتخصصين والخبراء بالتوازي، مع الحوار الوطني، ومن المقرر أن ينتهي بعدد من الحوافز الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على شرح التحديات التي تواجه مصر اقتصاديا.

وأوضح أن الموتمر سيكون للتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة في الفترة المقبلة لزيادة التنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن من ضمن المشاركين خبراء اقتصاد وأحزاب ووزراء. 

وذكر أنهم حددوا ٢١ جهة محلية ودولية للمشاركة في المؤتمر، منوها إلى أن من بينهم رؤساء الجامعات واللجان في مجلسي النواب والشيوخ، وممثلو الشركات المعنية بالاقتصاد، والسفراء، والاتحادات الصناعية، ومتوقع أن يشارك من 400 إلى 500 شخص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

ترشيحاتنا

المؤبد لـ كويتيه قتلت ابنتها وأخفت جثتها في دورة المياة 5 سنوات ..تفاصيل

إيريني تنشر نتائجها عن شهر سبتمبر حول ليبيا

الحكومة: منفتحون على أي أفكار تعزز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد

تشيرت الأهلي الجديد.. إعجاب وانتقادات واختفاء شعار نادي القرن.. شاهد

بمشاركة21 جهة محلية ودولية.. مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يستمر 3 أيام

الوزراء يعلن إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق لـ المؤتمر الاقتصادي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين والإقتصاديين للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

فيديو جريء.. ابنة عمرو تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

دراسة: الشيكولاتة مفيدة لعلاج زيادة الكوليسترول

جاكيت كلاسيكي وبوت.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَطُوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ