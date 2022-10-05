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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر واليونان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية

صدى البلد

وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والبروفيسور إيوانيس ليانوس - رئيس مفوضية حماية المنافسة اليونانية، مذكرة تفاهم في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تهدف إلى تعزيز التواجد على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مجهودات الجهاز نحو توسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم.

أٌقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة، وذلك بحضور السفير نيكولاوس جاريليديس - سفير دولة اليونان بمصر، والمستشار الأول للشؤون الاقتصادية والتجارية بالقاهرة  بيريكليس دافانيلوس، ورئيس قسم التجارة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر  نيكولاوس زمياميس، والسيد المهندس هاني عزيز برزي - رئيس مجلس الأعمال المصري اليوناني.

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمود ممتاز بالحاضرين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع مفوضية حماية المنافسة باليونان، حيث يأتي توقيع مذكرة التفاهم كأحد مخرجات هذا التعاون، مشيرًا إلى الروابط الثقافية والتاريخية القوية بين البلدين.

وأضاف، أن التعاون بين أجهزة حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي يعد أحد الأدوات الفعَّالة لإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة وتحسين أداء اقتصاديات الدول خاصة في ظل الظروف والتحولات التي يشهدها العالم اليوم والتي أثرت على اقتصاديات دول العالم أجمع، مؤكدًا حرص الجهاز على تفعيل هذا التعاون، ووضعه ضمن المحاور الأساسية لاستراتيجية عمله.
 

حماية المنافسة قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية

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