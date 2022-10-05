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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق جزئى بالكوبرى المعدني أعلى ميدان الجيزة لمدة 3 أيام

غلق كوبري الجيزة
غلق كوبري الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصه بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمه وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزه المعدني إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .

وأشارت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بجسم الكوبري أعلي ميدان الجيزة تحديداً بالإتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعه القاهرة بالحارة اليسري فقط وذلك لمدة ٣ أيام ابتداء من الساعه الواحدة اليوم الخميس  و حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق ٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ علی أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية . 

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية . 

غلق كوبري الجيزة لمدة 3 أيام 

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.  
 

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.
 

وأوضح راشد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

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