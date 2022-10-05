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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر موعد لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى 2022

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى

الإسكان الاجتماعى..يستمر سحب كراسات شروط وسداد مقدمات جدية الحجز ومصروفات المشروع القومي للإسكان منخفض ومتوسط التكاليف ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين  3"، حتي يوم 27 من نفس الشهر لكل المواطنين  المقبلين على حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك بكافة مكاتب البريد علي مستوي المحافظات المشمولة بعمليات طرح الوحدات السكنية.

صندوق الإسكان الاجتماعى يحذر من التزاحم أمام مكاتب البريد

كراسات وحدات الإسكان الاجتماعي بنقابة الصحفيين

وأكدت مصادر بصندوق الإسكان الاجتماعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه تم سحب أكثر من ألفين كراسة شروط حتى الآن، علماً بأن باب سحب كراسات الشروط فٌتح بداية من يوم الأحد الماضى الموافق 2 أكتوبر ومستمر حتى يوم 27 أكتوبر لكافة المواطنين ولأصحاب الهمم، كما أنه فتح باب الحجز لأصحاب الهمم من يوم 25 سبتمبر الماضى ولمدة اسبوع.

الإسكان الاجتماعى

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شقق الإسكان الاجتماعى بالمحافظات


يشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية: “الأقصر، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والفيوم، والفيوم الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، وأخميم الجديدة، والشرقية، والسويس، وبني سويف، والغربية، ودمياط، وأسوان، والدقهلية، وشمال سيناء، وقنا، والمنيا، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور.

 

الإسكان الاجتماعى

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الأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى:
 

1 - للحجز في شقق الإسكان تملأ استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

2- رفع صورة ضوئية من إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتكون سارية.

4-  شهادة تثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري / السنوي، للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

الإسكان الاجتماعى

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الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص


للحجز في شقق الإسكان بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يتم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن صافي الدخل بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

الأوراق المطلوبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

1- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم لحجز شقق الإسكان.

2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

3- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة. 

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