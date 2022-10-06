عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

عقارات الإمارات
عقارات الإمارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 401 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 252.94 مليون درهم و377 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 570 مليون درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 156.13 مليون درهم منها 16 رهنا لأراض بقيمة 30.45 مليون درهم و75 رهنا لفلل وشقق بقيمة 125.68 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخري في منطقة الرفاعه بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 49.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 6 ملايين درهم

التصرفات العقارية الأراضي والأملاك دائرة الأراضي والأملاك بدبي دائرة الأراضي والأملاك مبايعات الأراضي منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد مبايعات الشقق الأراضي والأملاك بدبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

ترشيحاتنا

خسائر هائلة في بورصة أمريكا بعد قرار أوبك+ بشأن النفط

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة

توشكى أفضل مشروع بيئي بالعالم.. كيف نجحت الدولة في إعادته للحياة ثانيا

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بعد تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة

أيهما أولى في الفجر التسبيح وقراءة القرآن أم قيام الليل ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

3 حاجات.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

بإطلالة جذابة.. هبة عبد الغني تخطف الأنظار بمهرجان الإسكندرية

مع بداية العام الدراسة|خبيرة إتيكيت تكشف روشتة نجاح العلاقة بين الطلاب والمدرسين

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ