قدم التحية العسكرية.. اللواء ماجد شحاتة: لم نتصور حجم تكريم الرئيس.. فيديو

أكد اللواء ماجد شحاتة، أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة، وأحد أبطال حرب أكتوبر، أن الرئيس السيسي قام بعمل مفاجأة لنا، خلال تكريمه لنا، بعد تقديمه التحية العسكرية لنا، وطلبه أن يلتقط صورة تذكارية معنا.

وقال ماجد شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن جميع قادة القوات المسلحة التحية العسكرية لنا أمر لم نتوقعه، ولم نتصور حجم هذا التكريم وده شيء فوق الخيال".

وتابع أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة، وأحد أبطال حرب أكتوبر،أنه واجهنا فترات عصيبة بعد نكسة 1967، وخضنا حروب منها حرب الاستنزاف بناءا على تعليمات من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بالقيام بعمليات خاصة في جانب قناة السويس".

العديد من المواقع المصرية

وأشار ماجد شحاتة إلى أن الطيران الإسرائيلي مع الأمريكي، كان بعد أحداث النكسة يهاجم العديد من المواقع المصرية، ولكن كنا نعمل على التصدي له بقوة