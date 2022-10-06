منخفض جوي.. الأرصاد تعلن: انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار خفيفة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس، يشهد انخفاضاً آخر في درجات الحرارة عن الأمس، حيث جرى تسجيل درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية، واليوم من المتوقع أن تكون 30 درجة، أي بانخفاض 2 درجة عن الأمس، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، ولن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، وستسقط على فترات متقطعة.



وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى ، أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا شمالية غربية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وامتدادًا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وهو ما يحجب جزءًا من أشعة الشمس وتحد من تأثيرها وتؤدي إلى إحساس بانخفاض نسب الرطوبة في فترات النهار.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الاجواء في فترات النهار حارة على بعض المناطق في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على محافظات السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

الأرصاد.. أكثر من 10 درجات مئوية

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة ل_ الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسيكون هناك فارق كبير بين درجة الحرارة في فترة النهار وفي فترة الليل يصل إلى أكثر من 10 درجات مئوية، وستكون الأأجواء لطيفة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأجواء معتدلة على جنوب الصعيد.