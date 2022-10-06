إحصائية iSeeCars: الطلاء الأبيض في السيارات الأكثر شعبية بالولايات المتحدة

للسنة الثانية على التوالي، يستمر اللون الأبيض في كونه أكثر ألوان السيارات شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهر آخر تحليل بيانات وسمح أجرته iSeeCars بقاعدة عملاء تصل إلى أكثر من 6.1 مليون سيارة في أمريكا أن ربع السيارات في الولايات المتحدة تم تشطيبها بطلاء أبيض، متبوعًا باللون الأسود والرمادي والفضي، لتأتي الأرقام والقائمة شبيهة جدا بما كانت عليه قبل كوفيد 19، أي في نتائج عام 2019 مع اختلافات طفيفة لا تذكر.

يقول المتخصصون في سوق السيارات في iSeeCars إن 78.5% من جميع المركبات الموجودة حاليًا في شوارع أمريكا ذات ألوان بين الأبيض والأسود، والتي تشمل السيارات البيضاء والسوداء والرمادية والفضية، وكلها تنتمي لنفس الطيف.

اللون الأبيض هو الأكثر شعبية بنسبة 25.8% من جميع السيارات، ويمكن أن تُعزى شعبيته إلى كونه لونًا يسهل الحفاظ على نظافته ولا تظهر فيه عوامل التقادم.

أيضًا، اللون الأبيض هو اللون الأكثر شيوعًا في أساطيل تأجير السيارات المملوكة للشركات وسيارات الأجرة، مما يجعله أيضًا اللون الأكثر شيوعًا في سوق السيارات المستعملة.

تحتل السيارات السوداء المرتبة الثانية بنسبة 23.2% من جميع السيارات في الولايات المتحدة، ومعظمها ينتمي لقطاع السيارات الفاخرة.

تقدم العديد من العلامات التجارية، خاصة الفاخرة منها أمثال بنتلي ومرسيدس، إصدارات بحواف وتشطيبات سوداء بتكلفة إضافية ويختار العديد من العملاء هذا اللون كرمز للمكانة الاجتماعية العالية.

تقول وكالة iSeeCars إن اللون الأسود ليس عمليًا بشكل خاص من حيث الصيانة، ولهذا السبب يفضل الكثير من الناس اللون الرمادي أو الفضي بدلاً منه، فيما يلي القائمة الكاملة لألوان السيارات الأكثر شيوعًا وفقًا لـ iSeeCars.

قارنت iSeeCars نتائج هذا العام بالبيانات التي حصلت عليها لعام 2017.

قبل خمس سنوات، كانت الألوان الرمادية أيضا في المقدمة، لكن الأسود كان اللون الأكثر شيوعًا متفوقا على الأبيض.

ومن المثير للاهتمام أن السيارات ذات اللون التي تدخل في منطقة الطيف بين الأبيض والأسود تمثل جزءًا أكبر قليلاً من بقية المركبات الملونة في أمريكا هذا العام، إذ تحتل 78.6% من السيارات، وللمقارنة كانت المركبات الرمادية في عام 2017 تحتل 76.2% من سوق السيارات، درست iSeeCars أيضًا ألوان السيارات الأكثر شيوعًا حسب كل ولاية، بالنسبة للونين الأبيض كان الأبيض اللون المفضل 36 ولاية والأسود في 14 ولاية أخرى.