بسبب أماكن محطات الشحن .. النساء تخاف من شراء السيارات الكهربائية

بدأت حملة جديدة في المملكة المتحدة للمطالبة بإدخال تحسينات على معايير مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية وذلك بسبب تزايد مخاوف عدد من النساء بشكل خاص وشعورهن بعدم الأمان عند استخدام تلك الأجهزة.

أوضحت الحملة المدنية أنه يجب على وزيرة النقل البريطانية آن ماري تريفيليان تقديم الحد الأدنى من معايير الأمن والسلامة الشخصية للمساعدة في حماية النساء والمستخدمين من أي مخاطر محتملة أثناء التوقف لشحن سياراتهم في جميع أجهزة الشحن العامة المنتشرة في بريطانيا البالغ عددها 33 ألف محطة حتى الآن، وفقًا لسوق الإنترنت Heycar.

سوف تنصح المعايير والاشتراطات الجديدة على أن تكون مواقع شحن المركبات الكهربائية مضاءة جيدًا وبها كاميرات تلفزيونية للمراقبة من جميع الاتجاهات وأزرار الاتصال في حالات الطوارئ كحد أدنى لمعايير الجودة والسلامة.

وتأتي هذه الحملة بعد استطلاع رأي للسائقين وجد أن 80 % منهم يشعرون بالخوف والتهديد المباشر عند شحن سيارتهم الكهربائية، يرجع هذا إلى عدد من الأسباب المثيرة للريبة، مثل وجود الأجهزة في مناطق مهجورة ومعزولة عن المشاة والازدحام، وضعف مصابيح الإضاءة وعدم مراقبة المحطة بواسطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة ، وهو ما لا يحدث في غالبية مضخات محطات الوقود العادية.

من بين 500 سائق للسيارات الكهربائية التي شملها المسح، قال 63 % إنهم لا يعتقدون أن الإجراءات الأمنية في نقاط الشحن اليوم كافية ، بل إن 89 % ابتعدوا عن الجهاز لأنهم شعروا بعدم الأمان في الموقع.

تأتي الحملة في أعقاب بحث جديد من جامعة كيلي يوضح مخاوف النساء عند استخدام نقاط الشحن العامة، أجرت الجامعة استطلاع من 16 سائقة سيارات كهربائية ووجدت أن معظمهن قلقات بشأن محطات الشحن خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل في مناطق مظلمة وضعيفة الإضاءة والمعزولة نسبيا، كما قلن أنهن "محاصرات" داخل سياراتهن أثناء الشحن ، خاصة إذا لم تكن هناك وسائل راحة أساسية في الجوار.

