في يوم النصر.. حزب حماة الوطن بجنوب سيناء يكرم المجاهدين

بادر حزب " حماة الوطن " بجنوب سيناء في الذكري الـ 49 لذكرى نصر أكتوبر بطرق أبواب منازل المجاهدين وأسر الشهداء في جنوب سيناء بناء علي توجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب حماة الوطن، وبإشراف المحاسب صلاح ربيع امين عام الحزب، والمستشار محمد فتحي امين التنظيم، والنائب السابق غريب حسان رئيس قطاع خليج السويس، بتكريم مجاهدي جنوب سيناء وأسر الشهداء في منازلهم .

وأجْرت أمانات الإعلام برئاسة ايمن ابوزيد و أمانة التضامن الاجتماعي برئاسة نهلة هيكل وأمانة الشباب بطور سيناء برئاسة محمد عامل، زيارة للمجاهدين وأسر الشهداء، ومنحهم شهادات تقدير من حزب حماة الوطن تقديرا لدورهم الوطني في حرب أكتوبر المجيدة.

وقد زار فريق حزب حماة الوطن منزل المجاهد الكبير محمد موسي احمد العقبي الذي كان من أوائل المجاهدين الذين قاموا بعمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي حتي نصر أكتوبر المجيد .



وقال حسن محمد موسي نجل المجاهد أنه تعلم من والده :" أن الوطن اهم ما في الحياة ولابد أن نضحي من أجله " مشيرا إلي أن والده وعمه الراحل كانا مجاهدين وتم أسر والده في سجون العدو الإسرائيلي، قبل أن يتم الإفراج عنه في تبادل مع الأسري الإسرائيليين .

كما كرم حزب حماة الوطن أسرة المجاهد الكبير الراحل عودة عليان عيد وتسلمت شهادة التقدير زوجة المجاهد نصرة محمد موسي والتي قالت إن زوجها المجاهد عودة عليان حمل روحه علي يده من أجل الوطن، وقام بعمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلي.

وأشارت إلي أنها كانت تساعد زوجها في تلك العمليات؛ وذلك لأن الوطن غالي ولابد أن نحافظ عليه بأرواحنا .



كما كرم حزب حماة الوطن أسرة المجاهد الكبير حسين موسى منصور الذي كان له دور كبير في العمليات الفدائية ضد العدو الإسرائيلي .

وشكر المجاهدون وأسرهم حزب حماة الوطن علي تلك المبادرة التي تدل أن الوطن لا ينسى أبدا المجاهدين والشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض سيناء الطاهرة .

وشهدت محافظة جنوب سيناء احتفالات في الذكري الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد، حيث وضع محافظ جنوب سيناء، إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، امام ديوان عام محافظة جنوب سيناء، ثم قرأ الفاتحة لشهداء الوطن .

تكريم المجاهدين

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تكريم المجاهدين

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