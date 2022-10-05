سيدة سيناوية تكتب أسماء الشهداء داخل قلوب على علم مصر

رضا حمدان.. سيدة سيناوية مفعمة بحب الوطن و تخليد ذكرى الشهداء داخل قلوب صغيرة على علم مصر، تحتفظ بالعلم منذ أكثر من ٩ سنوات في كل ذكرى تطلب التوقيع على علم مصر وكتابة اسم شهيد من شهداء الوطن وذلك في ساحة النصب التذكاري للشهداء أمام مبنى محافظة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء.

رصدت كاميرا موقع " صدى البلد " الاخباري توقيع المواطنين والطلاب على علم السيدة رضا حمدان وكتابة اسماء الشهداء من بينهم من يذكر الشهيد ابراهيم الرفاعي بطل الصاعقة والشهيد المنسي والشهيد أحمد حمدي وعبد المنعم رياض والشهيد طيار عاطف السادات إلى اخر شهيد الرائد محمود ناجي العواد اول شهيد من أبناء جنوب سيناء الذي ولد وتعلم بجنوب سيناء .

وقالت السيدة السيناوية رضا حمدان إنها تحتفظ بهذا العلم الذي دونت عليه اسماء الشهداء منذ ٩ سنوات عندما خرجت عام ٢٠١٣ تؤيد جيش مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى مشيرة إلى أن علم الشهداء أغلى ما تملكه في حياتها .

بالأعلام والأغاني الوطنية .. محافظة جنوب سيناء تحتفل بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر

واحتفلت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، بإحياء الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى السيادة المصرية، وذلك من خلال رفع الأعلام المصرية، وتشغيل الأغاني الوطنية في الساحات والميادين العامة، تخليدًا لهذه الذكرى التي تعيد بسالة وشجاعة القوات المسلحة المصرية.

كما وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة في مدينة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية، كما قدمت مديرية الشباب والرياضة بعض العروض الرياضية، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.

وهنأ محافظ جنوب سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة جنوب سيناء، بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن الدولة تحرص على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس بسيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغال من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء.

وقدم المحافظ التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل أمن واستقرار البلاد، وحرصهم على كل حبة رمل من أرض الوطن، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها.

علم بأسماء الشهداء

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