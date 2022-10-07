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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عذبا طفلتهما حتى الموت.. المشدد ينتظر تاجر مخدرات وزوجته في أبو النمرس

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط تاجر مخدرات وزوجته لتورطهما في تعذيب طفلتهما البالغة من العمر 3 سنوات حتى الموت بمنطقة أبوالنمرس.

 

فى سياق متصل، تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفلة بإحدى الشقق بمنطقة أبوالنمرس وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب.

 

وتبين من خلال التحريات أن والدي الطفلة لهما معلومات جنائية مسجلة في مجال تجارة المخدرات، وراء ارتكاب الواقعة، بالتعدي عليها بالضرب حتى الموت.

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عذباها حتى الموت.. تاجر مخدرات وزوجته يقتلان طفلتهما في أبو النمرس

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عقوبة الضرب المفضي للموت

 

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

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