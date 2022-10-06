زعزوع: نحتاج لتنشيط السياحة الثقافية باعتبارها قوة ناعمة لمصر.. فيديو

أكد الدكتور هشام زعزوع ،وزير السياحة الأسبق، أن خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) يصب في صالح جذب السياحة العالمية.

وقال هشام زعزوع، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن نه نحتاج لتنشيط السياحة الثقافية، وذلك باعتبارها قوة ناعمة للمقصد السياحي المصري.

يجب استغلالها لجذب ملايين السائحين

وتابع وزير السياحة الأسبق، أن المجلس الأعلى للسياحة يجب أن يتصدى دوريا لمعوقات القطاع السياحي، مؤكدا أن شتاء أوروبا منحة يجب استغلالها لجذب ملايين السائحين

