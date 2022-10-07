تصل لـ 640 ألف جنيه .. أسعار MG RX5 بعد أحدث زيادة

ارتفعت من جديد أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022، وذلك بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة MG RX5 موديل 2022 واحدث اسعارها بعد الزيادة الجديدة.

MG RX5 موديل 2022

تأتي السيارة MG RX5 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، مثبت للسرعة، وجنوط رياضية 18 بوصة، مع فتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة خلفية لسهولة الاصطفاف، مع كاميرا خلفية للتحكم.

MG RX5 موديل 2022

وزودت السيارة MG RX5 موديل 2022 بنظام صوتي من 4 مكبرات، وشاشة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تشغيل وايقاف المحرك مع تقنية دخول السيارة بدون مفتاح، وقفل مركزي للابواب، و 4 زجاج كهربائي.

MG RX5 موديل 2022

وتتمتع السيارة MG RX5 موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، ينتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة قدرها 169 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما تستهلك 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كم، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية.

MG RX5 موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك MG RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 610 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك MG RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 640 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.\