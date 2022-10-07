عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 640 ألف جنيه .. أسعار MG RX5 بعد أحدث زيادة

MG RX5 موديل 2022
MG RX5 موديل 2022

ارتفعت من جديد أسعار السيارة MG RX5 موديل 2022، وذلك بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

زيادة جديدة فى أسعار إم جى 5 فى مصر

زيادة 20 ألف جنيه.. أسعار إم جي ZS موديل 2022 بمصر.. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة MG RX5 موديل 2022 واحدث اسعارها بعد الزيادة الجديدة.

MG RX5 موديل 2022 

تأتي السيارة MG RX5 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، مثبت للسرعة، وجنوط رياضية 18 بوصة، مع فتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة خلفية لسهولة الاصطفاف، مع كاميرا خلفية للتحكم.

MG RX5 موديل 2022 

وزودت السيارة MG RX5 موديل 2022 بنظام صوتي من 4 مكبرات، وشاشة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وزر تشغيل وايقاف المحرك مع تقنية دخول السيارة بدون مفتاح، وقفل مركزي للابواب، و 4 زجاج كهربائي.

MG RX5 موديل 2022 

وتتمتع السيارة MG RX5 موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، ينتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة قدرها 169 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، بينما تستهلك 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كم، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية.

MG RX5 موديل 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 موديل 2022 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك MG RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 610 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك MG RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 640 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.\

MG RX5 موديل 2022 
RX5 MG RX5 موديل 2022 MG RX5 موديل 2022 السيارة MG RX5 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

الزمالك ينجح في قيد نجم طلائع الجيش

ترشيحاتنا

اربطوا الأحزمة .. الفيدرالي الأمريكي يستعد لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة

محيي صادق: العدو الإسرائيلي كان يتلاشى القتال الليلي مع القوات المصرية

حلمي زكي: خطة الخداع الإستراتيجي كان لها الفضل في تحقيق انتصار 6 أكتوبر

كيف تشعر بلذة الذكر .. الإفتاء تكشف طريقة بسيطة

بالاسماء.. نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ