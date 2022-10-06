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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حكاية فصل طالب لخروجه على السلوك والآداب العامه تجاه أحد زملائه بمدرسة الضبعة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة بالمدارس

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التعليم بمطروح أنه  تم اليوم الخميس التصديق على قرار لجنة الانضباط بمدرسة الضبعة الثانوية بفصل الطالب  ع.ه.ع خمسة عشره يوما لسوء السلوك داخل المدرسة .

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وأضاف وكيل تعليم أن الطالب خرج على السلوك و الآداب العامه تجاه أحد زملائه خلال اليوم الدراسى  على أثر ذلك  فقد تم أحالة الواقعه للشؤون القانونيه بالمديرية لأعمال شؤونها وإصدار قرار فصل الطالب.

فى الوقت ذاته تداولت بعض وسائل الإعلام واقعة  فصل الطالب  بمدرسة الضبعة الثانوية بسبب الصراع على التختة الأولى والذى نفته مديرية التربية والتعليم بمطروح حيث أكدت على الصفحة الرسمية للمديرية أنه بشأن ما يتم تداوله على إحدى المواقع الاخبارية عن قيام طالب بمدرسة الضبعة الثانوية بنين بالتعدى على زميله بالضرب بسبب التختة الأولى وقيام مديرية التربية و التعليم بمحافظة مطروح بفصله لمدة خمسة عشر يوماً

نود الإفادة أن ما يتم تداوله بشأن الواقعة عار تماماً عن الصحة 
وعلى جميع وسائل الإعلام الرجوع الى مصادرها لتحرى الدقة فيما يتم نشره من اخبار حفاظاً على الرأى العام مع الإلتزام بمضمون البيانات الرسمية التى ترسلها المديرية لوسائل الإعلام.
وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح 
أنه ما تم نشىرة عن واقعة طالب مدرسة الضبعة الثانوية تم  بكل شفافية بكون  الطالب خرج على السلوك و الآداب العامه و ليس ضرب بسبب التخته الاولى كما ذكرت إحدى المواقع .
واضاف أما باقى الحيثيات الخاصة بالواقعة وخروج الطالب عن السلوك فهى تخص المديريه و التحقيقات .

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