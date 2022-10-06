بعد سلسلة انتصارات.. أوكرانيا تكشف تفاصيل هجومها المضاد

قال مسؤول عسكري أوكراني كبير إن قوات الجيش الأوكراني استعادت السيطرة على نحو 120 مستوطنة في الأسبوعين الماضيين مع تقدمها في مناطق خاركيف ودونيتسك وخيرسون.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أوليكسي هروموف، وهو مسؤول كبير في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إنه منذ 21 سبتمبر، تمكنت القوات الأوكرانية من التقدم لمسافة 55 كيلومترا في الشمال الشرقي، وفرض سيطرتها على 93 مستوطنة، والسيطرة على أكثر من 2400 كيلومتر مربع.

ويبدو أن هروموف يشير إلى مكاسب في منطقة خاركيف تحققت قبل 21 سبتمبر لكنها لم تؤكد إلا في وقت لاحق.

وقال: “في اتجاه خيرسون، يحاول العدو شن هجوم مضاد على حساب الاحتياطيات من أجل كبح تقدم قواتنا واستعادة المواقع المفقودة. ومنذ 1 أكتوبر، تم الاستيلاء على 29 مستوطنة”.

وأضاف أن روسيا كثفت استخدامها لطائرات هجومية إيرانية الصنع.

وقال: “منذ 30 سبتمبر، استخدم العدو 46 طائرة بدون طيار من طراز “شاهد 136” من طراز كاميكازي لضرب المنشآت العسكرية والبنية التحتية المدنية ومواقع القوات. تم تدمير 24 من تلك الطائرات بدون طيار”.

وأضاف روسيا استخدمت في المجموع 86 من تلك الطائرات بدون طيار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات الجيش الروسي تترك وراءها أثرا من الدمار وسط انسحابها من المناطق التي كانت محتلة سابقا في الجزء الشرقي من البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على الأهداف المدنية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على “فيسبوك”، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الروسي بدأت في تركيز العبء الأكبر من جهودها العسكرية بالقرب من مدينتي باخموت وأفديفكا في منطقة دونيتسك في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة تجميع صفوفها في المناطق التي واجهت فيها مقاومة شديدة من قبل القوات الأوكرانية: سوليدار، باخموتسكي، ياكوفليفكا، أودراديفكا، زايتسيف، باخموت، كراسنوهوريفكا، بوبيدا، فوديان وليوبوميريفكا”.

وأضافوا أن روسيا واصلت تنفيذ مزيج من الهجمات الجوية وهجمات القصف في عشرات المستوطنات في جميع أنحاء البلاد.

تكتيكات الأرض المحروقة

وفي انسحابها، استخدمت القوات الروسية “تكتيكات الأرض المحروقة” في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك تدمير سد خارج رايجورودوك تسبب في فيضان المدينة.

وقال الجيش الأوكراني: “هناك تدمير شامل للمحفوظات ونسخ من الوثائق، وخاصة تلك التي تحتوي على تاريخ الاحتلال، في كاديفكا. في سفاتوفو، تم بالفعل استخراج مرافق البنية التحتية الرئيسية والمباني والأراضي”.