تكتيك الأرض المحروقة.. انسحاب مدمر للجيش الروسي من أراضي أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن قوات الجيش الروسي تترك وراءها أثرا من الدمار وسط انسحابها من المناطق التي كانت محتلة سابقا في الجزء الشرقي من البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على الأهداف المدنية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على “فيسبوك”، اليوم الخميس، إن قوات الجيش الروسي بدأت في تركيز العبء الأكبر من جهودها العسكرية بالقرب من مدينتي باخموت وأفديفكا في منطقة دونيتسك في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة تجميع صفوفها في المناطق التي واجهت فيها مقاومة شديدة من قبل القوات الأوكرانية: سوليدار، باخموتسكي، ياكوفليفكا، أودراديفكا، زايتسيف، باخموت، كراسنوهوريفكا، بوبيدا، فوديان وليوبوميريفكا”.

وأضافوا أن روسيا واصلت تنفيذ مزيج من الهجمات الجوية وهجمات القصف في عشرات المستوطنات في جميع أنحاء البلاد.

تكتيكات الأرض المحروقة

وفي انسحابها، استخدمت القوات الروسية “تكتيكات الأرض المحروقة” في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك تدمير سد خارج رايجورودوك تسبب في فيضان المدينة.

وقال الجيش الأوكراني: “هناك تدمير شامل للمحفوظات ونسخ من الوثائق، وخاصة تلك التي تحتوي على تاريخ الاحتلال، في كاديفكا. في سفاتوفو، تم بالفعل استخراج مرافق البنية التحتية الرئيسية والمباني والأراضي”.

وتأتي هذه الأنباء بعد عدة أيام من انسحاب روسيا الكارثي من مدينة ليمان الاستراتيجية، في منطقة دونيتسك، حيث صدت القوات الأوكرانية الاحتلال بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا ضم المنطقة.