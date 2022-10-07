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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالتها من باريس

صدى البلد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت سلمى الأنظار بلوك غير تقليدي من أسبوع الموضة في باريس، بفستان قصير باللون البيچ، وأضافت اكسسوارات باللون الأبيض على ذراعيها وحول عنقها لتعطي اللوك طابع مختلف.

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سلمى أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

وتشارك سلمى أبو ضيف بطولة مسلسل مع النجوم باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وباسم سمرة، وآدم الشرقاوي، ومحمد علاء، وتامر نبيل، والمسلسل من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

وتستمر في تقديم أدوار مميزة ومتنوعة هذا العام، بعد أن نجحت في خطف الأنظار في موسم رمضان 2022 بتقديم ثلاث شخصيات مختلفة، حيث شاركت كضيفة شرف في مسلسلي “الاختيار 3” و"سوتس بالعربي"، كما قدمت شخصية ولاء في مسلسل “راجعين يا هوى”، والتي حازت على اهتمام وتعاطف الجمهور.

سلمى ابو ضيف باريس الفنانة سلمى أبو ضيف موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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