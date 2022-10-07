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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام صادق : تحقيق في الأهلي بسبب سهر كهربا .. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود كهربا جناح فريق الأهلي طلب وساطة بعض المسئولين البارزين في قطاع الكرة من أجل حل أزمته داخل النادي بسبب السهر في أحد الأماكن الخاصة بسبب وجود حالة من الغضب ضده.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب من سيد عبدالحفيظ فتح تحقيق في واقعة سهر محمود كهربا في أحد الأماكن الخاصة عقب العودة من تونس وانتهاء مباراة الاتحاد المنيستري يوم الأحد المقبل في دوري أبطال إفريقيا".

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وتابع:" رئيس النادي الأهلي يرغب في معرفة هل كان سهر كهربا بسبب مناسبة خاصة به أم سلوك دائم للاعب بدون علم الإدارة والجهاز الفني واتخاذ اللازم معه".

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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي 10  لاعبين من بعثة أبناء الرداء الاحمر، التي وصلت إلي تونس استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة اللاعبين الغائبين كل من صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد، ومحمد فخري وبيرسي تاو وعمار حمدي للإصابة، وزياد طارق ومحمد محمود لقرب رحيلهما عن الفريق، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي القائمة التي وصلت إلى تونس اليوم الخميس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.
ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لاجتياز عقبة منافسه التونسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.

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