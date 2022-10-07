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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك من زمان.. راغب علامة يفاجىء أنغام بكلمات غزل على الهواء

راغب علامة وأنغام
راغب علامة وأنغام

حل الفنان راغب علامة ضيفا على أولى حلقات برنامج أنغام المذاع عبر فضائية DMC مساء الخميس، في الجزء الأول من اللقاء الذي يذاع النصف الآخر منه اليوم الجمعة. 

وتبادل راغب علامة وأنغام مدح بعضهما ومسيرتهما الغنائية بكلمات رقيقة، وقالت له النجمة الكبيرة: "حبيتك ودخلت قلبي من أغنية "ياريت في خبيها".

وحرصت أنغام على مدح مشوار ومسيرة راغب علامة قائلة إنها دائما تقف أمام ما قدمه متعجبة ووصفت أعماله موضحة:" غناك السهل الممتنع وأداءك نادر".

وبدوره أثنى راغب علامة على مسيرة أنغام واختياراتها الغنائية، وقال لها أثناء الحديث عن أغنيته "اللي باعنا خسر دلعنا:" محدش يقدر يبيعك".

وكشف راغب علامة عن شعوره وتخوفه وتردده من تقديم أغنية "اللي باغنا خسر دلعنا" قائلا:" الأغنية بتشبهني وكنت متردد الناس يفتكروها غرور.. وهي مهداة لكل واحد بيفكر بالطريقة دي وبيعرف قيمته وميخفش من اللي بيبيعه".

 

وفيما يلي نص تصريحات راغب علامة مع أنغام: 

 

  • بحبك من زمان وضيعنا وقت كثير لما مكناش أصحاب
  • بغني بشكل بسيط وربنا مديني صوت ميتقلدش
  • لحنت "ياريت في خبيتها" وأنا نايم بعد محاولات عديدة
  • قلبي عشقها مخدتش وقت ولحنتها في ثواني
  • والدتي خافت عليا من المزيكا وكانت عوزاني مهندس
  • كنا على قد الحال ووعدت أمي إنها هتشوف حالها فيا
  • أنا فيروزي الهوا ووالدي كان يعشق محمد عبد الوهاب
  • في أغاني ليا اتظلمت بسبب الكاسيت منها توأم روحي
  • غنيت للريس متقال في اختبارات ستوديو الفن
  • كل متسابق وقف قدامي في البرامج بيفكرني بنفسي
  • كنت حريص أكلم اللي مينجحوش ويمشوا مرتاحين
  • اللي باعنا خسر دلعنا بتعبر عني وبالمحبة تاخدوا عيني

بحبك من زمان.. راغب علامة يفاجىء أنغام بكلمات غزل على الهواء 

 

راغب علامة أنغام الفنان راغب علامة محمد عبد الوهاب برنامج أنغام

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