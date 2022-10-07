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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الشوربجي يشكون من انتشار القمامة على أسطح بيوتهم

صدى البلد

تقدم مواطن يقطن بشارع عبد الرحمن هريدي، منطقة الشوربجي في بولاق الدكرور، بشكوى من انتشار القمامة على أسطح البيوت المجاورة، مما يتسبب في انتشار الذباب والآفات الضارة.

وقال محمود كرم، في رسالته عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد، أن سكان المنطقة يعانون من عدم توافر عاملي جمع القمامة، أو صناديق القمامة بالمنطقة، ويتفاجأوا بتراكم القمامة على الأسطح.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار القمامة بولاق الدكرور تراكم القمامة

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