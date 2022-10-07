لا تفقد صبرك.. مجدي قفشه في أحدث ظهور على انستجرام

شارك مجدي قفشه، لاعب النادي الأهلي، صورا جديدة من بعثة الفريق إلي تونس، استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "لا تفقد صبرك فالاشياء الجميلة تأتي بعد صبر جميل".

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي 10 لاعبين من بعثة أبناء الرداء الأحمر، التي وصلت إلي تونس استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي القائمة التي وصلت إلى تونس اليوم الخميس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لاجتياز عقبة منافسه التونسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.