تعرف على سبب استبعاد أفشة وشريف وكوكا من ودية الأهلي وأسوان

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن السبب الرئيسي وراء غياب الثلاثي محمد مجدي افشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا عن المباراة الودية التي أقيمت أمس أسوان هو التخوف من تجدد الإصابة.

وقال الجهاز الفني أن الثلاثي تعافوا بشكل كامل من الإصابات التي لحقت بهم ولكن يجب منحهم الفرصة الكاملة قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة قام المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خاضت المجموعة الأولى تدريبات في صالة الجيم ثم قاموا بالجري حول الملعب، فيما خاضت المجموعة الثانية تدريبات اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وشهد مران الأهلي مشاركة الحارس حازم جمال مواليد ٢٠٠٥ في تدريبات الحراس مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين خاضوا تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وحرص كولر على عقد جلسة مع معاونيه على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية الخاصة بالجهاز للتحضير للبرنامج التدريبي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الاتحاد المنستيري التي تقام في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.