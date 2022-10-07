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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم | انخفاض كبير في أسعار الذهب وبايدن يحذر من جحيم حرب بوتين النووية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية عددا كبيرا من المواضيع والأخبار الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

انخفاض جنوني في أسعار الذهب عالميًا
حققت أسعار الذهب اليوم الجمعة، انخفاضًا كبيرًا بعد ارتفاعها عند تسوية تعاملات يوم الخميس وسط هبوط ملحوظ الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

بايدن يحذر من حرب نهاية العالم: تهديد بوتين بالنووي حقيقي
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، من أن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية في الحرب داخل أوكرانيا هو تهديد حقيقي وخطير.

أسعار النفط تحلق لأعلى مستوى منذ شهر
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس وذلك لرابع جلسة على التوالي، حيث سجل خام برنت أعلى سعر تسوية في شهر، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 0.8% إلى 88.45 دولار للبرميل وهو أعلى سعر للتسوية منذ جلسة الرابع عشر من سبتمبر الماضي.

أسعار النفط تحلق لأعلى مستوى منذ شهر

اربطوا الأحزمة .. الفيدرالي الأمريكي يستعد لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة

اربطوا الأحزمة .. الفيدرالي الأمريكي يستعد لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، أن البنك لم ينته من مهمة خفض التضخم وهو "بعيد جدًا" عن إنهاء حملته لرفع أسعار الفائدة.

خسائر هائلة في بورصات أوروبا .. ما السبب؟
شهدت الأسهم الأوروبية مساء أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا في الوقت الذي صرحت فيه كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي بأنه على البنوك المركزية مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر التشديد المفرط.

ثاني ضربة خلال ساعات .. أمريكا تعلن مقتل قيادات خطيرة في داعش شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية في شمال سوريا، وقتلت القائد في تنظيم داعش الإرهابي أبو هاشم الأموي، ومسؤول آخر في التنظيم الإرهابي.

حرب شاملة.. سيناريوهات الغرب عند استخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا
في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من استخدام روسيا أسلحة نووية تكتيكية في الحرب داخل أوكرانيا، تثار عدة تكهنات عن ردود الفعل لدى المعسكر الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة التي أعلنت منذ أيام أنه لا مؤشرات على أن الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

بايدن يحذر من حرب نهاية العالم: تهديد بوتين بالنووي حقيقي

3 مليارات دولار.. الكويت تتفق على صفقة أسلحة ضخمة مع أمريكا

مرحلة حرجة .. ماذا قالت أمريكا عن فشل مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
حذر متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي من أن المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية "تمر بمرحلة حرجة".

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي
قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان إن أي ركود اقتصادي عالمي لن يكون شديدًا مثل انهيار 2008، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث طالما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإمكانه تجنب المزيد من الأخطاء السياسية وأن تتخذ الولايات المتحدة الخطوات الضرورية لتجنب الركود.

أمريكا .. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في عمليات طعن بلاس فيجاس | شاهد
أعلنت الشرطة الأمريكية مساء أمس الخميس، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل، في هجوم طعن خارج أحد الملاهي الليلية في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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