أمريكا .. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في عمليات طعن بلاس فيجاس | شاهد

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء أمس الخميس، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين على الأقل، في هجوم طعن خارج أحد الملاهي الليلية في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وقالت شرطة لاس فيجاس عبر تويتر: "حتى الآن، تم تحديد ستة ضحايا على الأقل. توفيت إحدى الضحايا، وقد تم إلقاء القبض على المشتبه به وفتحنا تحقيقًا".

وأضافت أن بقية ضحايا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون إلى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".

ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة ستريب الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

وأنشئت مدينة لاس فيجاس وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.