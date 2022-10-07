عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر هائلة في بورصات أوروبا .. ما السبب؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت الأسهم الأوروبية مساء أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا في الوقت الذي صرحت فيه كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي بأنه على البنوك المركزية مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر التشديد المفرط.

وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، فإن مؤشر STOXX600 تراجع بنحو 0.64% إلى 396 نقطة، فيما هبط مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.78% عند 6997 نقطة، وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.37% مسجلاً 12470 نقطة، وهبط مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.82% عند 5936 نقطة.

قطاع المرافق يقود الخسائر

وقادت أسهم قطاع المرافق خسائر البورصة الأوروبية بعد تراجعها بنحو 1.9%، بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات بنحو 1.3% و1.1% على الترتيب.

تخفيضات «أوبك+» قبل الشتاء تعزز مخاوف التضخم العالمي

الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي وسط تسابق الدول لخفض معدلات التضخم

حلول لمحاربة الركود 

قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان إن أي ركود اقتصادي عالمي لن يكون شديدًا مثل انهيار 2008، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث طالما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإمكانه تجنب المزيد من الأخطاء السياسية وأن تتخذ الولايات المتحدة الخطوات الضرورية لتجنب الركود.

وأضاف العريان في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية أن هناك 4 عوامل للمساعدة في تقصير أمد الركود الاقتصادي، أولها هو أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتحسين فهمه للاقتصاد وسياسته، أما الثاني فهو توفير حماية أفضل للفئات الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية.

وأشار العريان إلى أن العامل الثالث في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية ورأس المال البشري في سوق العمل، أما العامل الرابع فهو مراقبة الاستقرار المالي للمؤسسات غير المصرفية عن كثب، مشددًا على أن بعض تلك العوامل قد تساعد الاحتياطي اليفدرالي على استعادة مصداقيته التي فُقدت عندما أصر على أن التضخم كان عابرًا.

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

تخوفات من الركود.. استراليا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 9 سنوات

وقف الفائدة خطأ

وأضاف العريان "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الاحتياطي الفيدرالي الآن هو التوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت قريب. لا أعتقد أن الاحتياطي الفدرالي يستطيع التوقف الآن عن التشديد النقدي، لأن مصداقيتهم قد تضررت للغاية لدرجة أنه إذا توقفوا الآن سيقول الناس على الفور نحن أمام الاحتياطي الفدرالي المتقلب في فترة السبعينيات".

ويرى العريان أن عواقب توقف الاحتياطي الفيدرالي السريع عن رفع الفائدة ستتمثل في ركود تضخمي طويل وهو أسوأ من عواقب مواصلة السياسة النقدية الحالية.

الاحتياطي الفيدرالي التضخم العالمي الخط البنوك المركزية الاستقرار المالي الخبير الاقتصادي الاقتصادي العالمي التكنولوجيا صندوق النقد الدولى صندوق النقد الأسهم الأوروبية الأمم المتحدة الولايات المتحدة البورصة بورصات أوروبا اوروبا مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ركود اقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

الزمالك ينجح في قيد نجم طلائع الجيش

موضوعات متعلقة

محمد العريان يزف بشرى سارة بشأن الركود الاقتصادي

تخفيضات «أوبك+» قبل الشتاء تعزز مخاوف التضخم العالمي

الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي وسط تسابق الدول لخفض معدلات التضخم

تخوفات من الركود.. استراليا ترفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 9 سنوات

إصدار سندات توريق بـ23 مليار جنيه.. خطوة لمواجهة التضخم وخلق سيولة للمستثمرين

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

اربطوا الأحزمة .. الفيدرالي الأمريكي يستعد لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة

محيي صادق: العدو الإسرائيلي كان يتلاشى القتال الليلي مع القوات المصرية

حلمي زكي: خطة الخداع الإستراتيجي كان لها الفضل في تحقيق انتصار 6 أكتوبر

كيف تشعر بلذة الذكر .. الإفتاء تكشف طريقة بسيطة

بالاسماء.. نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ