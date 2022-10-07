خسائر هائلة في بورصات أوروبا .. ما السبب؟

شهدت الأسهم الأوروبية مساء أمس الخميس، تراجعًا كبيرًا في الوقت الذي صرحت فيه كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي بأنه على البنوك المركزية مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر التشديد المفرط.

وحسبما ذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، فإن مؤشر STOXX600 تراجع بنحو 0.64% إلى 396 نقطة، فيما هبط مؤشر FTSE البريطاني بنحو 0.78% عند 6997 نقطة، وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.37% مسجلاً 12470 نقطة، وهبط مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.82% عند 5936 نقطة.

قطاع المرافق يقود الخسائر

وقادت أسهم قطاع المرافق خسائر البورصة الأوروبية بعد تراجعها بنحو 1.9%، بينما ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسيارات بنحو 1.3% و1.1% على الترتيب.

حلول لمحاربة الركود

قال الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان إن أي ركود اقتصادي عالمي لن يكون شديدًا مثل انهيار 2008، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث طالما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإمكانه تجنب المزيد من الأخطاء السياسية وأن تتخذ الولايات المتحدة الخطوات الضرورية لتجنب الركود.

وأضاف العريان في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية أن هناك 4 عوامل للمساعدة في تقصير أمد الركود الاقتصادي، أولها هو أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتحسين فهمه للاقتصاد وسياسته، أما الثاني فهو توفير حماية أفضل للفئات الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية.

وأشار العريان إلى أن العامل الثالث في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية ورأس المال البشري في سوق العمل، أما العامل الرابع فهو مراقبة الاستقرار المالي للمؤسسات غير المصرفية عن كثب، مشددًا على أن بعض تلك العوامل قد تساعد الاحتياطي اليفدرالي على استعادة مصداقيته التي فُقدت عندما أصر على أن التضخم كان عابرًا.

وقف الفائدة خطأ

وأضاف العريان "أكبر خطأ يمكن أن يرتكبه الاحتياطي الفيدرالي الآن هو التوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت قريب. لا أعتقد أن الاحتياطي الفدرالي يستطيع التوقف الآن عن التشديد النقدي، لأن مصداقيتهم قد تضررت للغاية لدرجة أنه إذا توقفوا الآن سيقول الناس على الفور نحن أمام الاحتياطي الفدرالي المتقلب في فترة السبعينيات".

ويرى العريان أن عواقب توقف الاحتياطي الفيدرالي السريع عن رفع الفائدة ستتمثل في ركود تضخمي طويل وهو أسوأ من عواقب مواصلة السياسة النقدية الحالية.