عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من ركود عالمي وسط تسابق الدول لخفض معدلات التضخم

صدى البلد

حذرت الأمم المتحدة من ركود عالمي، وسط جهود من جانب المنظمين في أكثر اقتصادات العالم تقدما - مثل الولايات المتحدة وأوروبا - لكبح جماح التضخم الذي يرتفع بوتيرة متسارعة للغاية.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية - في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم، الأربعاء - أن الهيئة الدولية دعت البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى "العدول عن مسارها وتجنب إغراءات محاولات خفض الأسعار، من خلال الاعتماد على معدلات فائدة أعلى من أي وقت مضى".

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة، في محاولة لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته خلال 40 عاما في أعقاب الإغلاق الاقتصادي العالمي جراء جائحة فيروس كورونا، ومنذ مارس الماضي، ارتفعت المعدلات من حوالي 0% إلى ما بين 3 و3.25%.

غير أن عددا متزايدا من الأصوات - بما في ذلك الآن هيئة اقتصادية رئيسية تابعة للأمم المتحدة - تطالب بتغيير جذري بعيدا عن السلطات النقدية، فهم يجادلون بأن أهداف التضخم المنخفضة لا تستحق آلام الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 4.6 % العام المقبل، وفقا لمتوسط ​​تقدير من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) البنوك المركزية - في تقرير صدر يوم الاثنين الماضي - على تغيير المسار، واصفا أي ركود قادم بأنه "ناجم عن سياسة" وأنه مسألة "إرادة سياسية".

ونسبت الصحيفة إلى ريتشارد كوزول رايت، وهو مسئول شعبة العولمة في الأونكتاد، قوله إن "المشكلة الحقيقية التي تواجه صانعي السياسة ليست أزمة تضخم ناجمة عن الكثير من الأموال التي تطارد عددا قليلا جدا من السلع، وإنما أزمة التوزيع مع قيام عدد كبير جدا من الشركات بدفع أرباح عالية للغاية في حين يكافح كثير من الناس" لتغطية احتياجاتهم الشهرية.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول إنه على الرغم من الاختلافات حول المخاطر التي يشكلها التضخم، يتفق بعض الجمهوريين والاقتصاديين في الأمم المتحدة على أن الفترة السابقة للسياسة النقدية الفضفاضة للغاية على مدى العقد الماضي كان مبالغا فيها.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها قائلة إن الاقتصاديين في الأمم المتحدة قالوا الشيء نفسه إلى حد كبير - في بيان صدر مع تقرير يوم الاثنين الماضي - حيث قالت في تقريرها: "في عقد من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، كانت البنوك المركزية تخفق باستمرار في تحقيق أهداف التضخم وفشلت في تحقيق نمو اقتصادي أفضل".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

ترشيحاتنا

رفع التأهب وفرض الإغلاق.. إسرائيل تحيى ذكرى حرب أكتوبر 73 على طريقتها

فوز 3 باحثين بجائزة نوبل للكيمياء.. مفاجآت بشأن الأمريكي

تايوان تهدد بالردع العسكري.. سنتعامل مع أي اختراق لمجالنا الجوي كضربة أولى

موعد مباراتي الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

فرنسا تشغّل مفاعل غواصتها النووية الجديدة

أحمد عمر هاشم: سعادتي بالغة بالتكريم.. والسيسي رجل أجرى الله الخير على يديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل للتأكد من أن الملابس ستناسبنا دون تجربتها

رافض التعليم وحالته سيئة.. مديرة مدرسة تتنمر على طفل من ذوي الهمم وترفض دخوله الفصل

مشروب شائع.. الإفراط في تناوله يسبب كوارث صحية أخطرها تلف الدماغ

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

فيديو

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ