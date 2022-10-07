بالأبيض.. هبة مجدي تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها عبر خاصية الإستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأبيض، مما نال إعجاب متابعيها.

وشاركت هبة مجدي في دراما رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.