ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدي شمال الهند إلى 19 شخصا | فيديو

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " مشاهد لارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدي في شمال الهند إلى 19 قتيلا .

وتم العثور على ثلاث جثث جديد عقب مرور ثلاثة أيام من محاصرة فريق من المتسلقين جراء وقوع انهيار جليدي ، لترتفع حصيلة القتلى إلى 19 قتيلا ، حتى الآن .

وأعلن معهد "نهرو" لتسلق الجبال في الهند اليوم الجمعة العثور على ثلاث جثث جديدة، وذلك عقب مرور ثلاثة أيام من محاصرة فريق من المتسلقين تابع للمعهد جراء وقوع انهيار جليدي في منطقة "أوتاركاشي" بولاية "أوتاراخند" شمال البلاد.

وذكر المعهد - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 19 شخصا حتى الآن، مشيرا إلى أنه من بين الجثث ال19، 17 متدربا واثنتان لمدربين.