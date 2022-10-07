عاكس للحرارة بنسبة 98%.. جامعة أمريكية تخترع طلاء "أبيض" بديل عن تكييف السيارة

توصل فريق بحثي من جامعة بوردو الأمريكية إلى تطوير طلاء أبيض اللون يمكن استخدامه في السيارات و له انعكاس شمسي بنسبة 97.9 %، مما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة السيارة.

وفقًا لما ذكره Xiulin Ruan ، أستاذ الهندسة الميكانيكية ومطور الطلاء بجامعة بوردو، فقد تم تطوير الطلاء خلال الفترة الماضية ليكون في مراحله الأخيرة من التحديث مؤهلا لاستخدامه في طلاء السيارات والطائرات والكثير من التطبيقات المختلفة الأخرى خاصة وأنه رقيق وبدرجة سمك تسمح باستخدامه على نطاق واسع.

أعلن الفريق البحثي عن الطلاء العاكس للحرارة منذ أكثر من عام ولكنه اكتشاف لم يحظ باهتمام وقتها لأن الطلاء كان بحاجة إلى أن يصبح اقل سمكا حتى يتسنى للشركات استخدامه، حيث بلغ سمكه وقتها 400 ميكرون. وبالمقارنة ، فإن سماكة الطلاء في السيارة المتوسطة تتراوح ما بين 100-180 ميكرون فقط، وفقًا لـ Defelsko.

على الرغم من أن الطلاء الجديد كان قادرًا على عكس حوالي 98.1 % من حرارة الشمس ، وتبريد الأسطح المطلية به من الداخل بأكثر من 4.5 درجة مئوية تحت درجة الحرارة المحيطة ، إلا أن الطلاء آنذاك كان ثقيلًا جدًا بالنسبة ولا يصلح للاستخدام في صناعة السيارات التي تحاول بكل جهد لتخفيف وزن السيارة وبالتالي تحسين الكفاءة الإيروديناميكية.

قال روان أستاذ الهندسة الميكانيكية ومطور الطلاء بجامعة بوردو : "بعد الإعلان عن الطلاء العاكس للحرارة اتصل بي الجميع من مصنعي المركبات الفضائية إلى المهندسين المعماريين إلى الشركات التي تصنع الملابس والأحذية، ولكهم كان لديهم نفس السؤالان: تقريبا، أين يمكنني شراؤه ، وهل يمكنك جعله أرق واقل سمكا؟"

لذلك ، بدأ روان وفريقه البحثي بتجربة المواد من جديد وتوصلوا إلى صيغة أكثر حداثة، مع تحقيق نسبة انعكاس حراري تصل إلى 98%، وهي نفس الانعكاس تقريبًا مثل الطلاء الأول، بينما يكون في طبقة رقيقة بسمك 150 ميكرون.

قال جورج تشيو ، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة بيرديو ، "هذا الوزن الخفيف يفتح الأبواب أمام جميع أنواع التطبيقات العمليو، الآن هذا الطلاء لديه القدرة على تبريد الأجزاء الخارجية للطائرات أو السيارات أو القطارات. لن تضطر الطائرات التي تنتظر على مدرج المطار في يوم صيفي حار إلى تشغيل مكيف الهواء مما يوفر كميات كبيرة من الطاقة".

وفقًا للفريق البحثي، يعد الطلاء مفيدًا بشكل خاص لأنه على عكس طرق التبريد الأخرى على سبيل المثال مكيفات الهواء ، بمجرد تطبيقه ، لا يؤدي استخدامه إلى انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. يعكس الطلاء الطاقة الشمسية في الفضاء ويشتتها، مما يعني أنه يزيل الحرارة عن الكوكب.