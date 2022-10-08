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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لنصبهم على مواطن بالاستيلاء على أمواله بالبساتين

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على أحد الأشخاص والأستيلاء منه على مبالغ مالية نظير مبالغ مالية اجنبية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة النصب على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبالغ مالية وضبط مرتكبى الواقعة

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة وبصحبته شخصان وإتهمهما بقيامهما بالإشتراك مع آخرين بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل شراء مبالغ مالية عملات أجنبية.

وبمواجهتهما أفادا بقيامهما بالتوسط فى عملية بيع مبالغ مالية عملات أجنبية فيما بين الشاكى وعدد (3) أشخاص آخرين ، إلا أن المذكورين قاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مبلغ مالى .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس ضبط محافظة الجيزة البساتين عملات اجنبية مديرية امن القاهرة الإستيلاء على أموال مديرية أمن القاهرة

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