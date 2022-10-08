أفراد أمن يعتدون على مسلمين بالهند ورواد التواصل يبدون غضبهم والشرطة تحقق

ربطوهم في عامود..

في مقطع فيديو صادم، ظهرت مجموعة من الرجال مرتدين زي مدني ويعذبون عدد من المسلمين في الهند بتقييدهم إلى عمود في خيدا بولاية غوجارات، وقد أكدت وسائل إعلام هندية أن المعتدين هم من رجال الشرطة المحليين.

وأظهر مقطع الفيديو الرجال المتهمين مقيدين بالأعمدة ويتم ضربهم بالعصي في قرية أونديلا بمديرية خدة في الهند.

وأكد السكان المحليين لوسائل الإعلام أن من قاموا بضربهم كانوا من رجال الشرطة يرتدون ثيابًا مدنية، وقد حاولوا منع المارة من التدخل.

المقطع يثير الغضب

أثار المقطع حالة من الغضب الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الهند حيث أمر قائد شرطة الولاية آشيش بهاتيا بإجراء تحقيق في الحادث.

وقالت المصادر إن لجنة تحقق في الحادث ستقدم تقريرها إلى الشرطة خلال اليومين المقبلين ، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراء ضد رجال الشرطة المتهمين بمجرد التأكد من صحة مقاطع الفيديو.