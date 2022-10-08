سندمر كل شيء.. أوكرانيا تفجر جسر القرم وبوتين يأمر بالتحقيق

وصف مستشار رئاسي أوكراني اليوم السبت تفجير جسر القرم بـ"البداية" قائلاً "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بحادث جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات حسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل فيتالي سافيليف"، إضافة إلى تقارير قادة عسكريين وأمنيين.

وتابع بيسكوف: "أصدر الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن اللجنة ستشمل أيضا رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية.

وذكر بيسكوف أنه بتوجيه من رئيس الدولة، غادر الوزيران سافيلييف وكورينكوف إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

ووفقما نقلت وكالة ريا نوفوستي ووكالة تاس للأنباء عن المسؤول الروسي المحلي أوليغ كريوتشكوف، فإن جسما يعتقد أنه صهريج لتخزين الوقود اشتعلت فيه النيران وأن حركة المرور توقفت على الجسر.

والمعبر عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تليجرام إن انفجارات الصباح الباكر كانت نتيجة ضربات صاروخية في وسط المدينة.

وبحسب تيريخوف فإن الانفجارات تسببت باندلاع حرائق في أحد المؤسسات الطبية بالمدينة ومبنى غير سكني.

أفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أنه في الساعة 06:05 استهدف عمل تخريبي جزء السكة على جسر كيرتش عبر مضيق كيرتش".

اشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.