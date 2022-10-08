عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سندمر كل شيء.. أوكرانيا تفجر جسر القرم وبوتين يأمر بالتحقيق

أوكرانيا تفجر جسر
أوكرانيا تفجر جسر القرم وبوتين يأمر بالتحقيق

وصف مستشار رئاسي أوكراني اليوم السبت تفجير جسر القرم بـ"البداية" قائلاً "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بحادث جسر القرم، تلقى فلاديمير بوتين تقارير من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ونائب رئيس الوزراء مارات حسنولين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ووزير النقل فيتالي سافيليف"، إضافة إلى تقارير قادة عسكريين وأمنيين.

وتابع بيسكوف: "أصدر الرئيس تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن"، موضحا أن اللجنة ستشمل أيضا رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية.

وذكر بيسكوف أنه بتوجيه من رئيس الدولة، غادر الوزيران سافيلييف وكورينكوف إلى موقع الحادث.

وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أن الحريق الذي اندلع على جسر القرم، ناجم عن شاحنة مفخخة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قولها بأنه تم تفجير شاحنة على جسر "كيرتش" فجر السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

من جانبها، أعلنت هيئة السكك الحديدية في شبه جزيرة القرم، السبت، عدم تسجيل أي إصابات جراء اندلاع حريق في خزان وقود فوق جسر القرم.

ووفقما نقلت وكالة ريا نوفوستي ووكالة تاس للأنباء عن المسؤول الروسي المحلي أوليغ كريوتشكوف، فإن جسما يعتقد أنه صهريج لتخزين الوقود اشتعلت فيه النيران وأن حركة المرور توقفت على الجسر.

والمعبر عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

ووقع الحريق بعد ساعات من انفجارات هزت مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان في السماء وتسبب في سلسلة من الانفجارات الثانوية.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف عبر تطبيق تليجرام إن انفجارات الصباح الباكر كانت نتيجة ضربات صاروخية في وسط المدينة.

وبحسب تيريخوف فإن الانفجارات تسببت باندلاع حرائق في أحد المؤسسات الطبية بالمدينة ومبنى غير سكني.

أفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أنه في الساعة 06:05 استهدف عمل تخريبي جزء السكة على جسر كيرتش عبر مضيق كيرتش".

اشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.

مجلس الدوما الروسي: العمل الإرهابي في جسر القرم بمثابة إعلان حرب

انفجار مروع.. سيارة مفخخة تسببت بحريق جسر القرم .. تفاصيل

روسيا بوتين جسر القرم انفجار حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

قصة مأساوية ابكت شرم الشيخ.. حبة غلة تؤدي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

إبراهيم فايق يكشف سر فشل انضمام مارسينهو إلى الأهلي

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع أحمد رفعت

حميد الشاعري: اتجوزت 5 مرات وتامر حسني طموح وذكي ومفيش خلاف مع حلمي بكر

شاهد.. انهيار جزء من جسر القرم للسيارات ومخاوف من تدمير خط السكك الحديدية

ماذا حدث لإبليس يوم ميلاد النبي محمد وعيسى؟ معجزة إلهية لايعرفها كثير

الصحة: علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن خلال عام

آخر فرصة.. غلق تقليل الاغتراب اليوم السبت الثالثة عصرًا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة شلباية تهاجم الرجال بسبب إتيكيت أكل ورق العنب| شاهد

بفستان لافت .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

هادية غالب تتصدر.. أبرز 5 مصريين على قائمة فوربس لأفضل 30 شاب

حفر وجبال.. شاهد أوضح صورة للقمر "لونه مختلف"

فيديو

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ