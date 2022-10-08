حملة لصيانة الأعمدة الكهربائية بكفر شكر بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية ، حملة لصيانة الأعمدة الكهربائية.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ، إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بحملة رفع كفاءة الإنارة داخل شوارع وطرق قرى الوحدات المحلية والمدينة ، حيث شملت إصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية والكشافات ، وتم إصلاح الخلايا الكهربائية المعطلة وتركيب خلايا جديدة.

كما تم إصلاح عدد ٤ كشاف بشارع عباس العقاد وتركيب عدد ٣ لمبات بشارع فاروق الميهي وكذلك إصلاح خلية القصاص كما تم الأخذ بالاعتبار بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع العامة وذلك ضمن أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية لرفع كفاءة الإنارة وترشيد الاستهلاك.

من ناحية أخرى، قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة الاشغالات بمدينة قليوب ، شملت مناطق بحرى السكة الحديد ومنطقه الحكر والباكيات وعزبة الغنامة.

وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة والتاندات وجار المتابعة المستمرة للمنطقة.

وبدأت " ريان " جولتها بإزالة الإشغالات بسوق بحرى السكة الحديد وتنظيف أماكن البائعين المتجولين فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأسـفـرت الحملة عـن تحرير ( ١٢) محضر إشغال للمخالفين.

من ناحية أخرى ، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لأعمال التطهير بمختلف مناطق المدينة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالاشتراك مع الإدارة الصحية بحملة رش ومكافحة الحشرات والناموس والذباب بكافة مناطق المركز والمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر ، استمرار جهود الحملة بالتعاون مع الإدارة الصحية، وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.