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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب جريمة.. اعتقال أمريكيين لسرقة 57 بطيخة من مزرعة

سرقة 57 بطيخة
سرقة 57 بطيخة

في أغرب جريمة سرقة على الإطلاق، اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلين في ولاية كاليفورنيا لسرقة 57 بطيخة من حقل، وفقا لمسئولين.

وتعليقًا على الحادثة، قال مكتب شرطة مقاطعة ميرسيد أن رجال الشرطة توجهوا إلى مزرعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد الإبلاغ عن واقعة تعدي وسرقة.

وعندما وصل رجال الشرطة الأمريكية تحدثوا إلى صاحب المزرعة الذي قال بأن الناس يسرقون البطيخ من حقله.

سرقة 57 بطيخة

وفي بيانها قالت الشرطة، إن بعد الجنود شاهدوا سيارة تغادر المزرعة مسرعة وتمكنوا من إيقافها، حيث وجدوا 57 بطيخة في المقعد الخلفي وشنطة السيارة.

وقال مكتب شريف المقاطعة الأمريكية، إن إريك فاسكيز (23 عاما) وبرايان فاسكيز بوينروسترو (30 عاما) تم اعتقالهما على إثر الواقعة.

ووفقًا لسجلات السجن، يواجه الاثنان العديد من التهم المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك جناية سرقة الفاكهة، كما تم إعادة البطيخ إلى صاحب المزرعة.

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