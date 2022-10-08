رائع |أول رد من مدرب بيراميدز على هدف مصطفى فتحي أمام بطل السودان

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفوز الذي تحقق على حساب هلال الساحل السوداني كان مهما للغاية خاصة كونها أول مواجهة رسمية.

موضحا أن الشوط الأول شهد بعض المشاكل في صناعة اللعب، ولكن تطور الأمر في الشوط الثاني، وبعد ٢٣ يوما فترة إعداد فالأداء مقبول ولكن لابد من العمل على التطور مستقبلا.

أشار إلى أن مصطفى فتحي لاعب رائع ووجوده إضافة لأي فريق ولديه ثقة كبيرة في إمكانياته ويجب الدفع به تدريجيا في المباريات خاصة وأنه كان بعيدا عن الملعب منذ فترة طويلة.

أوضح أنه راض تماما عن لاعبي الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين الممتازين في مختلف المراكز ولديه تطلع مع تلك المجموعة في تحقيق أفضل نتائج خلال العام الجاري، ولابد من العمل جيدا مع العناصر الدولية التي انضمت متأخرة بعض الشيء عن بداية فترة الإعداد في دبي.