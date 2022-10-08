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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: برنامج رعاية كبار السن يخدم مرضى الضغط والسكر

النائب أحمد الطحاوى
النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

أشاد النائب أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزارة الصحة بشأن علاج 514 ألف مواطن ضمن برنامج رعاية كبار السن خلال عام.

وأكد الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المبادرة من المبادرات الرئاسية الجيدة التى ستكون مفيدة للمرضى من كبار السن المعرضون للإصابة بأمراض الضغط والسكر ، وبالتالى فإن الكشف المبكر عنهم سيكون أمر إيجابى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الصحية والطبية لـ 514 ألف و709 مواطنين فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر عام 2021، وحتى أول أكتوبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي.

ولفت الدكتور وائل عبدالرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

 خدمات التثقيف الصحية 

وتابع «عبدالرازق» أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية.

فيما كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة 28 ألفًا و229 مريضًا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة.

وأشار إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).

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