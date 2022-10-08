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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع مؤثر.. شاب يوقف طريقًا كاملًا من أجل سيدة مسنة |شاهد

شاب يوقف طريقًا كاملًا
شاب يوقف طريقًا كاملًا من أجل امرأة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة قيام شاب سعودي بإيقاف الطريق لهدف نبيل.

 

أجبر شاب سعودي جميع السيارات على الطريق للتوقف من أجل عبور سيدة مسنة كانت عالقة في منتصف الشارع.

لحظة مؤثرة

وقفت خائفة وجلة، لا تدري كيف تعبر الشارع في ظل مرور السيارات السريعة التي تبدو لها كأنها لن تتوقف أبدًا.

 

وفجأة ظهر أمامها شاب سعودي وألقى بنفسه في منتصف الطريق رافعًا يده في إشارة لضرورة توقف السيارات.

 

ورغم أن الطريق يبدو كأحد الطرق السريعة في السعودية، إلا أن الشاب نجح في إيقافه من أجل عبور المرأة بأمان.

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