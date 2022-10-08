مقطع مؤثر.. شاب يوقف طريقًا كاملًا من أجل سيدة مسنة |شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة قيام شاب سعودي بإيقاف الطريق لهدف نبيل.

أجبر شاب سعودي جميع السيارات على الطريق للتوقف من أجل عبور سيدة مسنة كانت عالقة في منتصف الشارع.

لحظة مؤثرة

وقفت خائفة وجلة، لا تدري كيف تعبر الشارع في ظل مرور السيارات السريعة التي تبدو لها كأنها لن تتوقف أبدًا.

وفجأة ظهر أمامها شاب سعودي وألقى بنفسه في منتصف الطريق رافعًا يده في إشارة لضرورة توقف السيارات.

ورغم أن الطريق يبدو كأحد الطرق السريعة في السعودية، إلا أن الشاب نجح في إيقافه من أجل عبور المرأة بأمان.