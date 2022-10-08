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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قديروف يشيد بقائد القوات الروسية الجديد في أوكرانيا

رمضان قديروف
رمضان قديروف

أشاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بتعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا، لافتا إلى حنكته العسكرية التي عرفت عنه.

وكتب قديروف على قناته بتطبيق "تليجرام": "أرحب بهذا التعيين بكل سرور وأنا سعيد به. قوات الآن صارت في يد أمينة، وأنا متأكد من أن سوروفيكين سيحسن الوضع في المنطقة للأفضل، ونحن بالطبع نساعده في تنفيذ مهامه".

أشار قديروف إلى أنه يعرف سوروفيكين شخصيا منذ 15 عاما، وهو محارب، وقائد متمرس وقوي الإرادة وبعيد النظر، ويعلي القيم الوطنية والشرف والكرامة فوق كل شيء، متمنيا له النصر والترقي في خدمته.

وعين وزير الدفاع سيرجي شويجو الجنرال سوروفيكين، قائدا للقوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الأشهر السابقة، تولى سوروفيكين قيادة مجموعة "قوات الجنوب" العاملة على جبهات العملية الخاصة في أوكرانيا.

سوروفيكين قاد القوات الروسية في سوريا حتى أبريل 2019، ومنذ أكتوبر 2017 كلّف بقيادة القوات الجوية الفضائية الروسية، ورقّي إلى رتبة جنرال عام 2021.

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