ندى بسيوني تشارك جمهورها بـإطلالة جديدة

شاركت الفنانة نادى بسيونى ، متابعيها بـ صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وعلقت ندى بسيونى “ ‏ومن كان في نيته سوء لنا ، لا تجمعنا به يا الله لا حلماً ولا واقعاً ”.

وحلت النجمة ندى بسيوني في ضيافة موقع صدى البلد الإخباري احتفالا بنجاح مسلسلها الجديد “أعمل ايه” والذي يعرض حاليا، ويحظى بنسب مشاهدة كبيرة.

وتحدثت ندى بسيوني في حضور أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، عن سعادتها بالعمل وردود الأفعال التي حصلت عليها سواء من الجمهور أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أهمية الأعمال التي تعرض خارج الموسم الرمضاني.