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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حرصت والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب على حضور حفلها ،والذى أقيم خلال الساعات الماضية فى أحدي المسارح الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر . 

وظهرت والدة الفنان شيرين عبد الوهاب فى الحفل برفقة احفادها مريم وهنا ، حيث تعد من المرات النادرة التى حضر حفل الى ابنتها . 

والدة شيرين عبد الوهاب وبناتها 

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تصريح صادم من شيرين عبد الوهاب :

وكانت صعدت الفنانة شيرين عبد الوهاب،خلال الساعات الماضية على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وطلبت إحدى الحاضرات من شيرين عبد الوهاب أن تقدم أغنية درامية من أغانيها، بينما قالت اخرى : لأ بيتك هيتخرب، لترد عليها شيرين ممازحة : ما أهو اتخرب خلاص واللي بيجي عليا مبيكسبش".

واحتفلت شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها من خلال غنائها على المسرح، مع ابنتيها هنا ومريم، ومازحتهما قائلة: أنا عندي 39 سنة بس، صحيت من النوم لقيتهم بيزغرطوا النهاردة عشان عيد ميلادي صوت وقولتلهم بتزغرطوا على إيه بقى عندي 42 سنة".

وشكرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها علي تواجده الدائم معها في كافة الأوقات وغنت لهم اغنية " الحب خدعة " تلبية لطلب جمهورها.

 

شيرين عبد الوهاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدينة السادس من أكتوبر الفنانة شيرين عبد الوهاب السادس من اكتوبر مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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