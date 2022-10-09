أحمد نخلة : حسام حسن ظلم مع موسيماني..وأرشحة لقيادة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

يرى أحمد نخلة، نجم الأهلي الأسبق، إن حسام حسن، هو الأنسب لقيادة الفريق الأحمر، أمام الاتحاد المنستيري في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أحمد نخلة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن حسام حسن من أبرز المهاجمين في مصر، وقدم مستوى مميزا حينما كان لاعبا في سموحة ولكن الأهلي لم يستفد منه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشددا:" حسام حسن ظلم مع موسيماني".

وأوضح أحمد نخلة إن محمد الشناوي، هو الأنسب في مركز حراسة المرمى وأمامه كلا من، علي معلول وأكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، وفي وسط الملعب سيتم الدفع بالثلاثي حمدي فتحي وعمرو السولية وديانج، والخط الهجومي سيضم حسام حسن وبرونو سافيو وطاهر محمد.