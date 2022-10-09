ماذا يحدث للجسم عند منع الغازات من الخروج ؟

خروج الغازات هي نفس عملية خروج العرق أو البول من الجسم عندما لا توقف دعوات الطبيعة هذه ، فلماذا توقف الغاز عن المرور. تحدثت الدكتورة ريكا رادهاموني ، الخبيرة في الأيورفيدا ، عن بعض فوائد الريح. على حسابه على Instagram ، قدم الدكتور أيضًا معلومات حول الضرر الذي يلحق بالجسم من خلال إيقاف إطلاق الريح،من الجيد إطلاق الغازات، هذه عملية طبيعية مثل التنفس أو التعرق.

كشف موقع هيلثي عن عيوب إيقاف إخراج الغازات التى تتمثل فيما يلي :



عيوب إيقاف إخراج الغازات

وفقا للدكتورة ريكا رادهاموني ، عندما تتسارع عملية الهضم ، يتشكل الغاز عندما يتشكل هذا الغاز ، يتدفق إلى أسفل في الجسم وهو ما يسمى adhogata فاتا أو ضرطة.

هذه عملية طبيعية مثل الشعور بالعطش والجوع والتبول التي لا ينبغي أن تتوقف. إلى جانب ذلك ، تحدثت الدكتورة ريكا رادهاموني أيضًا عن عيوب إيقاف إخراج الغازات .

تسبب الصداع

إذا أمسكت بالضرطة لفترة طويلة ، فقد يتدفق الغاز لأعلى. يمكن أن يكون هذا أيضًا سببًا للصداع. عندما توقف الغازات ، يبقى الغاز المنتج في الجسم في جسمك. والتي أصبحت فيما بعد مشكلة كبيرة.

يعيق عملية الهضم

يؤثر إيقاف إخراج الغازات على عملية الهضم. وفقًا لما ذكرته الدكتورة ريكا راداموني ، فإن محاولة إيقاف الريح يمكن أن تسبب انتفاخًا في المعدة . نتيجة لذلك ، قد تكون هناك شكاوى من الإمساك أو قد يفقد الشخص القدرة على التذوق. بصرف النظر عن إيقاف إخراج الغازات ، يمكن أن يكون هناك العديد من الأضرار التي تلحق بالجسم.

التأثير على القولون

القولون هو الجزء الأكثر تحركًا في المعدة لإيقاف إخراج الريح من خلال إخراج الغازات ، تخرج أنواع عديدة من المواد الكيميائية من الجسم أيضًا كغاز. والتي في الواقع سوف تضر بصحتنا المعدية المعوية. عند إيقاف إخراج الغازات ، تبقى هذه المواد الكيميائية في الجسم. بسبب زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون .

التأثير على الأمعاء

يتأثر Antstein أيضًا بشدة عند توقف الغاز عن المرور خاصة أن الجزء السفلي من الأمعاء يتعرض للضغط بسبب هذا الغاز وبسبب هذا ، تتأثر قدرة الأمعاء على العمل.